Государственное агентство МЧС по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарного надзора продолжают реализацию совместных мер в связи с незаконным строительством на территории республики.

Так, был выявлен факт незаконного строительства на территории Ясамальского района Баку вблизи озера «Ганлы гель» без соответствующих разрешительных документов, а также с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В результате соответствующих мер, предпринятых Государственным агентством МЧС по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарного надзора, незаконные строительные работы были предотвращены, а объект – снесен.