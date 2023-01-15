Баку и Стокгольм укрепляют сотрудничество в сфере медицины

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В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеции в нашей стране Тобиасом Лоренцсоном. В пресс-службе ведомства рассказали, что министр здравоохранения Теймур Мусаев, выступая на встрече, отметил динамику развития сотрудничества между Азербайджаном и Швецией за последние годы: «Регулярные встречи глав государств, а также взаимные визиты членов правительств играют важную роль в развитии азербайджано-шведских отношений по различным направлениям».

Министр указал и на наличие широкого потенциала для развития сотрудничества в сфере здравоохранения. По его словам, есть все условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов: «В Швеции создана одна из самых универсальных моделей здравоохранения. Многие страны используют ее как образец для создания собственной системы охраны здоровья населения. Помимо этого, шведская компания Mölnlycke является одной из ведущих мировых компаний по производству высококачественного медицинского оборудования». Теймур Мусаев также отметил, что фармацевтическая промышленность Швеции с развитой научно-исследовательской базой является одной из лучших в мире. В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.