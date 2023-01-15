Известный по кличке Тощий мафиози скрывался от правосудия около 30 лет.

Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники.

В октябре 2020 года суд присяжных сицилийского города Кальтаниссетта заочно приговорил Денаро к пожизненному тюремному заключению. Для вынесения приговора судьям понадобилось свыше 13 часов.

Денаро получил срок за соучастие в организации убийств легендарных итальянских следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино и 8 охранявших их полицейских в Сицилии в 1992 году.

Ранее итальянец уже был приговорен к пожизненному сроку за участие в организации терактов в Риме, Флоренции и Милане в 1993 году, в результате которых погибли 10 человек и около 100 были ранены.

Предполагается, что Денаро до сих пор не удавалось привлечь к ответственности из-за того, что он полностью изменил свою внешность, сделав пластическую операцию лица.