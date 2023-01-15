В Италии задержали опаснейшего мафиози фото
В Италии задержали Маттео Мессину Денаро, который считается боссом мафии «Коза ностра».
Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники.
Известный по кличке Тощий мафиози скрывался от правосудия около 30 лет.
В октябре 2020 года суд присяжных сицилийского города Кальтаниссетта заочно приговорил Денаро к пожизненному тюремному заключению. Для вынесения приговора судьям понадобилось свыше 13 часов.
Денаро получил срок за соучастие в организации убийств легендарных итальянских следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино и 8 охранявших их полицейских в Сицилии в 1992 году.
Ранее итальянец уже был приговорен к пожизненному сроку за участие в организации терактов в Риме, Флоренции и Милане в 1993 году, в результате которых погибли 10 человек и около 100 были ранены.
Предполагается, что Денаро до сих пор не удавалось привлечь к ответственности из-за того, что он полностью изменил свою внешность, сделав пластическую операцию лица.