Полиция конфисковала у жителей бакинских поселков наркотики и автомат

Во время обыска в его доме в поселке Маштага было обнаружено около 3 килограммов героина. Задержанный признался, что приобрел наркотики с целью продажи.

В ходе еще одной операции, проведенной сотрудниками Управления полиции Сабунчинского района, в поселке Бильгя был задержан незаконно хранивший огнестрельное оружие Рашад Рашидов. В грузовом отсеке его автомобиля были обнаружены автомат Калашникова и три патрона.

По фактам ведется расследование.