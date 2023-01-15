В результате обстрела российскими ВС Херсона и области в воскресенье погибли трое гражданских, по меньшей мере 14 человек получили ранения, говорится в Telegram-канале Офиса генерального прокурора Украины.

«По данным следствия, в течение 15 января военные РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, обстреливали город Херсон и населенные пункты области. В результате вражеских атак погибли трое гражданских. По меньшей мере 14 человек получили ранения, двое из которых в тяжелом состоянии», - отмечается в сообщении.

По информации прокуратуры, также повреждены жилые дома, детские и медицинские учреждения.

«Утром 16 января в результате попадания снаряда в частный дом в Херсоне погибла женщина. Число пострадавших уточняется», - указывается в сообщении.

Обстрелы освобожденной территории Херсонской области продолжаются.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

На местах происшествий проводятся первоочередные следственные действия.

*** 13:39

В Днепровском районе города Херсон российские снаряды попали в многоквартирный дом и здание интерната.

Об этом в Telegram написал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Предварительно известно об одной погибшей.

*** 12:58

Российские войска обстреляли неонатальный корпус детской больницы в Херсоне.

Об этом в Telegram написал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Россияне продолжают терроризировать херсонские больницы. В этот раз обстрел детской. В результате которого выбито около 30 окон в неонатальном (6-этажном) корпусе. Корпус пуст. Информация о пострадавших отсутствует», - отметил он.