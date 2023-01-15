Канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился удовлетворить прошение об отставке Кристины Ламбрехт с поста министра обороны.

В ближайшее время он представит президенту Германии новую кандидатуру на этот пост, сообщает Reuters.

Кто именно может занять должность главы Минобороны, пока неизвестно.

*** 13:29

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца освободить ее от занимаемой должности.

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на личное заявление главы Минобороны.

Ламбрехт отметила, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы отодвинуло на задний план дискуссии о нуждах Бундесвера и развитии армии в интересах граждан.

«В этой связи я решила освободить свой пост», - заявила она.

Отметим, что в последние месяцы Ламбрехт критиковали за состояние материально-технической базы Вооруженных сил Германии.