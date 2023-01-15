Сербия сосредоточится на производстве беспилотников

Сербия сосредоточит усилия своей военной промышленности на производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронов, заявил президент Сербии Александар Вучич по результатам заседания, на котором были представлены результаты работы Армии Сербии за прошедший год.

По его словам, на Сербию «негативно влияет конфликт в Украине», потому что страна не может ввозить оружие и снаряжение, как планировалось и было оплачено.

«Поэтому мы должны как можно быстрее переориентироваться на собственные силы», - сказал Вучич.

Ранее президент заявлял, что Сербия планирует запустить серийное производство БПЛА на авиапредприятии Utva («дочка» Yugoimport) с апреля 2023 года. По его словам, речь идет о дронах-камикадзе.