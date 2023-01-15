Суд оправдал обвиняемого в мошенничестве главу компании

Суд принял решение оправдать Намазова, а также отменил в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Отметим, что некоторое время назад шесть человек обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что глава ООО Protəmir İnşaat Намазов получил от них крупную сумму денег на ремонт их домов, но обещания своего не выполнил и денег не вернул. В ходе следствия выяснилось, что Намазов вернул часть денег.

Сам он объяснял свои действия тем, что из-за пандемии и резкого подорожания стройматериалов не смог выполнить свое обещание и постарался расплатиться с должниками.