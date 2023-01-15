На ирано-азербайджанской границе обнаружили крупную партию наркотиков

Поздно вечером 15 января близ села Беюк Бахманлы Физулинского района азербайджанские пограничники зафиксировали нарушение границы тремя лицами со стороны Ирана, сообщили в пресс-службе ГПС.

Нарушители, проигнорировав приказ остановиться, попытались вернуться обратно. Однако одного нарушителя удалось задержать. Им оказался гражданин Ирана Реза Муртуза Маджид оглы (1997 г.р.). Он признал, что с подельниками перевозил партию наркотиков.

В ходе осмотра местности пограничники обнаружили три свертка с более 24 кг марихуаны.