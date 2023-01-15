Украина превратила мобильные телефоны россиян в мощное оружие

Точные и смертоносные удары HIMARS показывают, насколько виртуозно украинские силы научились использовать мобильную связь противника в свою пользу, пишет Business Insider в опубликованной накануне статье, посвященной удару ВСУ по Макеевке, в результате которого погибли российские мобилизованные.

Авторы издания обращают внимание на аспект, который, по их мнению, при всей своей важности остался в тени. Стоило российским военнослужащим прибыть на место и включить мобильные телефоны, как украинская разведка тут же подобрала сигнал и передала данные о локации россиян по всей цепочке командования.

Сотовые телефоны в зоне военных действий могут быть смертельно опасны. С их сигналов можно считать практически любую информацию вплоть до позиции войск и передвижения противника. ВСУ в полной мере освоили эту область ведения войны и во много раз превосходят способности российской армии, демонстрирующей свою никудышную киберзащиту, считает издание.

В Киеве уже поняли, какие преимущества дают армии улучшенные мобильные технологии, и с первых дней обновляют свои мобильные приложения и расширяют возможности, говорит в статье бывший исполнительный директор компании Google Эрик Шмидт.