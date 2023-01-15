Кремль о контактах Путина и Медведчука

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном контакте российского лидера Владимира Путина с председателем политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком, недавно лишенным гражданства Украины.

«Оставляю без ответа этот вопрос», - сказал Песков.

Медведчук попал в Россию в рамках обмена 200 пленных с Украиной в сентябре прошлого года, который состоялся в аэропорту столицы Турции Анкаре.