АФФА обратится в УЕФА в связи с провокацией Мхитаряна

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратится в УЕФА и Федерацию футбола Италии в связи с провокацией армянского футболиста Генриха Мхитаряна.

Армянский футболист итальянского «Интера» Генрих Мхитарян, отвечая на вопрос в интервью официальному YouTube-каналу итальянской команды, откуда он родом, нарисовал карту Армении, включив в ее состав суверенную территорию Азербайджана – Карабах.

«АФФА в курсе данной провокации. Ассоциация уже приступила к проведению соответствующих процедур. Все необходимые документы после подготовки будут направлены в УЕФА и Федерацию футбола Италии», - отмечается в заявлении АФФА.