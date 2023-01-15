Армянская оппозиция: Учения ОДКБ носили политический характер

Проведение учений ОДКБ в Армении, скорее всего, имело политические цели. Об этом сказал секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян.

«Они рассматривались как действия, направленные на поддержку власти, поэтому решение Армении не проводить учения непонятно, и никаких положительных последствий для страны от этого ждать не стоит. Если исходить из логики властей страны, то ВС не должны проводить какие–либо учения или мероприятия, способствующие боеспособности армии», - сказал Абрамян.