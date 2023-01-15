Kapital Bank открыл новое отделение для предпринимателей

В отделении «МСБ» клиенты могут воспользоваться многими банковскими продуктами и услугами, такими как открытие счетов для физических и юридических лиц, расчетно-кассовые операции, вклады, денежные переводы, оформление платежных карт, операции с наличной валютой и т.д.

Несмотря на то, что Kapital Bank завершил проект трансформации филиальной сети, который проводился по всей стране на протяжении нескольких лет, он продолжает проводить мероприятия по повышению качества обслуживания клиентов. Чтобы банковские услуги были более доступными для населения, открываются новые точки обслуживания как в столице, так и в регионах. Подобные работы будут продолжены в ближайшие годы.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 114 филиалах и 25 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.