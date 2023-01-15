Китайская полиция преследует диссидентов за рубежом

В сентябре 2022 года базирующаяся в Мадриде некоммерческая правозащитная организация Safeguard Defenders опубликовала отчет с информацией о том, что в разных странах по всему миру функционируют полицейские участки, подконтрольные китайскому правительству.

Их общее количество превышает сотню, а находятся они более чем в 50 государствах на пяти континентах. Главное предназначение этих учреждений - организация контроля за диссидентами и другими гражданами Китая, покинувшими страну по политическим причинам.

Сообщается, что в ряде случаев сотрудники полиции занимаются запугиванием и насильным возвращением китайцев на родину. Правозащитники выяснили, что участки действуют в Лондоне, Торонто, Мадриде, Риме, Барселоне, Лиссабоне, Глазго и других крупных городах.

Сообщается, что агенты могут угрожать родным и близким своих жертв, а если это не работает, то установить личный контакт через агентов под прикрытием и попытаться уговорить, заманить или даже похитить нужного человека. При этом полицейские участки работают в других странах под видом продуктовых магазинов, турагентств и даже жилых домов.

«Таким образом китайское Министерство иностранных дел передает послание: вы нигде не будете в безопасности, мы найдем вас, куда бы вы ни уехали, и доберемся до вас. У них очень эффективные методы. Учитывая то, чем они занимаются, обычно эти люди действуют максимально скрытно», - рассказывает правозащитница Лора Харт.