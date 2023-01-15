36-й день акции на дороге Ханкенди – Лачин что происходит?
Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди – Лачин против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 36-й день.
В ходе демонстраций соблюдаются правила безопасности, каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.
Экоактивисты традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем были исполнены патриотические песни и озвучены лозунги.
Тем временем автомобили российского миротворческого контингента продолжают беспрепятственно передвигаться по дороге. Некоторое время назад колонна из 10 автомобилей РМК проехала из Лачина в направлении Ханкенди.