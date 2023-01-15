Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди – Лачин против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабах ском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 36-й день.

В ходе демонстраций соблюдаются правила безопасности, каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.

Экоактивисты традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем были исполнены патриотические песни и озвучены лозунги.

Тем временем автомобили российского миротворческого контингента продолжают беспрепятственно передвигаться по дороге. Некоторое время назад колонна из 10 автомобилей РМК проехала из Лачина в направлении Ханкенди.