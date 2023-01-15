Эйнулла Фатуллаев, Эрбиль 15:22

Как не поехать в Шангал – колыбель уникальной самобытной езидской культуры? Шангал, защищенный в верхней Месопотамии отрогами хребтов могущественного Тавра и непобедимого Загроса, многие века оберегал носителей уникальной космогонии – догматики «Китаби Джилве» от имперского поглощения. Но арабы по сей день упорно называют спрятанный на века от взора халифата, прикрытый от османских завоеваний город Синджаром. Во время кровопролитных боев с обезумевшим от свирепой религиозной ярости «Исламским государством» Синджар занимал первую строку в сводке фронтовых новостей.

Вопреки устоявшейся официальной версии сдача города в большей мере лежала на совести регулярной иракской армии, нежели на отрядах Пешмерга, которая впоследствии с коалицией курдских ополчений и освободила город. Хотя во время разбора причин падения города Масуд Барзани все же наказал своих военачальников. Иракская армия, мотивированность которой была ничем не выше бездарной афганской армии Гани, открыла беснующейся звериной орде прямой путь в город для массового истребления езидов. Мужчин вырезали, женщин и детей угоняли в рабство, а тех, кто отказывался принимать ислам погребали заживо… С глубоким душевным смятением задаюсь вопросами о дальнейшей судьбе езидов. Сильно затягиваюсь последней сигаретой в одном из самых известных ресторанов Эрбиля. В Курдистане для курильщиков реставрированы либеральные порядки полувековой давности. В разгар борьбы за естественное право на жизнь под святым для езидов Солнцем борьба с человеческими слабостями и привычками – самое последнее, что может прийти правительству в голову.

Еще одна досада - часто отключается подача электроэнергии. Но в Эрбиле царит сам свет земной по сравнению с мрачным Ираком – в центральные и южные провинции электричество подается ограничено, всего на несколько часов в сутки. Все остальное время население получает электроэнергию за счет собственных генераторов… Эрбиль же производит электроэнергию с помощью электростанций, которые работают на нефти и газе. Два года назад построили еще одну - за полмиллиарда долларов. К тому же, Катар начал реализацию грандиозного проекта по строительству ВИЭ… Монархии Персидского залива вкладывают миллиарды в оживающую курдскую экономику. В прошлом году Курдистан столкнулся с еще одной грандиозной проблемой –обстрелы со стороны Ирана и проиранских прокси заставили американских подрядчиков остановить работу на перспективном газовом месторождении Хор-Мор, которое находится не так далеко от нейтральной полосы, разделяющей Пешмарге, проиранскую милицию и иракскую армию. Противоборствующим армиям все еще не удается подписать соглашение о территориальном контроле… - Нам непременно надо поехать в Шангал, - уговариваю своего попутчика-переводчика Сарханга. - Можем и поехать. Но дорога в Мосуле контролируется подразделениями «Хашд аш-Шааби» и «Катаиб Хезболла». А если им что-то не понравится, прорежут наш автомобиль автоматной очередью. Да и Шангал в зоне ответственности «Хашд аш-Шааби»… Туда можно поехать на пуленепробиваемой машине и под охраной. Иначе мы рискуем головой.

- А что им может не понравиться? Что мы можем сделать такого, чтобы вызвать перестрелку? - Что? – улыбается мой попутчик – Даже выражение лица нашего водителя. Много таких случаев. Без охраны никто в Мосул не ездит. Будем искать автомобиль и охрану… По своей сущности «Хашд аш-Шааби» - проиранское прокси, полностью финансируемое Корпусом Стражей Исламской Революции из Тегерана, методами своей борьбы, как в Ираке, так и в Сирии ничем не отличается от повергнутого Исламского Государства. Вот таким нелепым образом, большая часть Ирака попала в руки новой террористической группировки, которая по словам иракского шиитского лидера, легендарного Муктады Ас-Садра, создала удушающий кризис в стране. До недавних пор лидеры этой группировки Хайдер Аль-Абади и Абдул-Махди возглавляли правительство Ирака. А нынешний премьер – бесхребетный слабак Шиа ас-Судани считается ставленником лидера «пятой колонны» Ирана, еще одного экс-премьера Нури аль-Малики. Именно аль-Малики создал все предпосылки для суннитского восстания и своей ангажированной проиранской политикой обусловил процветание ИГ. Ценой огромных усилий духовному лидеру Ирака аятолле Систани – политическому союзнику лидеров Курдистана, клана Барзани, удалось добиться смещения штрейкбрехера. Однако, в Ираке полагают, что ас-Судани – предтеча политического реванша аль-Малики…

В Курдистане особое отношение и особые счеты к ставленнику Тегерана. Во времена свирепствующей диктатуры Саддама аль-Малики, занимавший ведущие позиции в радикально-шиитской организации «Дава», был приговорен к смертной казни. Жизнь аль-Малики спасли политические сторонники Мустафы Барзани. Сегодня при упоминании фамилии аль-Малики, курды оживляют в памяти древнюю поговорку на курманджи. Приблизительный смысл старой, как наш мир, истины: «плюнул в колодец, из которой пил воду». Спасенные из кровавого омута Исламского Государства арабы (будь то сунниты или шииты), очутились в границах новой средневековой реальности - дикости и косности. Арабский капитал и человеческие ресурсы ищут прибежище в границах новой западной цитадели на Ближнем Востоке – иракском Курдистане. Сиречь, ностальгирующие по безмятежным временам диктатора Саддама арабы сейчас могут найти спокойную мирную жизнь в новом де-факто сложившемся государстве. Но курды установили Железный занавес, который можно преодолеть после тщательной жесткой проверки в фильтрационных пунктах. Власти опасаются нарушить безопасность и покой региона. Злой рок или ирония? Некогда титульная нация Ирака превратилась во второсортный народ, состоящий из беженцев и гастарбайтеров, ищущий приют среди народа, который целенаправленно уничтожался на протяжении многих веков. В нынешнем Курдистане арабы вынуждены изучать если и не курманджи (курдский язык делопроизводства), то уж точно распространенную форму диалекта курдского языка в Ираке – сорани. Размышления над безжалостными законами истории приближает нас к истине. Истина в вине. А вина, по всей видимости, в наследии веры… Еще один курдский вопрос и парадокс. Второй противник после варварских шиитских ополчений для Курдистана – это Рабочая Партия Курдистана, хорошо знакомая по зловещей аббревиатуре PKK. Вместе с ИГ, «Хашд аш-Шааби и РПК принесла смуту на эти земли. Для иракских курдов РПК – исчадие зла и террора. По сей день, курды опасаются встреч и с этими незваными вооруженными гостями, которые могут появиться на неконтролируемых Пешмарге, в основном, горных районов автономии. Буквально несколько дней назад Эрдоган выступил с еще одним ультиматумом: «На территории Ирака не должно быть баз РПК».

Спрашиваю адъюнкт-профессора Салахаддинского университета доктора Мусу Мохаммеда Хадера: «Где здесь РПК?» Своеобразный ответ: «Везде и нигде». Многие в Курдистане опасаются говорить об РПК, но не доктор Муса. Во время зачистки Пешмерга бойцов РПК в родном селе Мусы Хадера погиб его отец: «Мне нечего бояться. И если бы даже они не убили моего отца, я не побоялся бы назвать их злом. Что они делают на нашей земле? Что ищут? Они хотят принести нам свободу? Но мы уже свободны! Им нечего здесь делать, пусть борются за права курдов там, где они не свободны». Эту логику и подобную оценку я выслушиваю из уст каждого второго собеседника. Профессор новой истории доктор Мохаммед Абдулла Кака Сур с точки зрения исторического ракурса задается вопросом: «Чего добилась РПК за время своей полувековой деятельности? И почему они воюют на нашей территории?» Пытаюсь оппонировать профессору с позиции логики бойца РПК: «Этот же вопрос они могут задать вам. Ведь Мустафа Барзани воевал на территории Ирана, не так ли? И смог ли он чего-то добиться за десятилетия своей борьбы, обернувшейся геноцидом курдов, которых Саддам в Халадже истреблял химическими атаками?»

Профессор побагровел от негодования: «Во-первых, Мустафа Барзани добился признания автономии курдов и их прав на изучение своего языка. Да, впоследствии Саддам отменил эту автономию, но он продолжил партизанскую борьбу в наших горах. И именно эта борьба завершилась созданием Курдской автономии». Иракские курды с предубеждением относятся и к YPG – Отрядам народной самообороны сирийского Курдистана. Слишком велико в их рядах влияние идеологии РПК. Хотя многие мои собеседники отдают должное отрядам YPG в судьбоносных сражениях за город Шангал, «Да, именно они в первые дни спасли жителей города от полного истребления», - утверждает местный политический обозреватель Фарханг. Консолидированная позиция политического истеблишмента и элиты Курдистана по вопросу РПК-ОНС можно выразить следующим резюме: вы можете бороться за свои права, но не нашей земле. Хотя в Сулеймании, куда нам еще предстоит проделать путь, легально проживают многие активисты Демократической партии Иранского Курдистана, которая получила вторую жизнь после революции в Иране. В Кермане, Урмии, Зеве и других городах курды продолжают уличные бои с репрессивной иранской властью.

Упомянув о Демпартии иранских курдов, как не вспомнить самое вероломное убийство в современной истории? После десятилетий отчаянной политической и вооруженной борьбы иранских курдов за свои права и свободы, Хаменеи, наконец, согласился вступить в диалог с лидером курдского сопротивления доктором Абдул Рахманом Гассемлу. Тегеран при посредничестве европейцев сам же инициировал переговоры с Демпартией в Вене. После нескольких встреч «иранские дипломаты» вынули из дипломатов автоматы и прямо в конференц-зале, в центре европейской столицы расстреляли в упор доктора Гассемлу и его соратников… «Можно ли после этого верить Хамнеи и его дипломатам?», - спрашивает меня бывший посол Ирака в Великобритании, постпред автономии Курдистана в Анкаре Фаик Абдильсесим Нервью. Задаю встречный вопрос: «А можно ли верить Великобритании, которая дважды предала курдский народ. В начале прошлого века – в 1923 году и в этом веке - в 2017 году, в последний момент отказавшись признать независимость вашего государства?» Оба улыбаемся. Но мой собеседник приводит новый довод: британцы сделали очень многое для развития национального самосознания курдского народа и его языка… Да-да, конечно, как не вспомнить, что именно наместники Великобритании на подмандатной территории уверяли, что без Курдистана нет вожделенного Лондоном Ирака. Разве не британцы отказали в последний момент в поддержке самозваному королю Махмуду Барзанджи? Не они ли стали бомбить его бастионы в Сулеймании? Но со мной не согласен профессор новой истории доктор Мохаммед Абдулла Кака Сур. Курдский профессор объясняет крах Барзанджи близостью с Турцией.