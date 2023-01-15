Ильхам Алиев: «Это абсолютно выполнимо...»

Masdar и национальная энергетическая компания Азербайджана SOCAR подписали соглашение о разработке ветряных и солнечных электростанций в Азербайджане мощностью 4 ГВт. Это лишь один краткосрочный проект. Среднесрочные проекты позволят увеличить этот объем до 10 ГВт, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на официальном открытии Недели устойчивого развития в Абу-Даби.

«Это абсолютно выполнимо. У нас есть дорожная карта для обоих проектов. Один только этот проект с Masdar, наше сотрудничество с этой компанией превратит Азербайджан в очень важный источник экспорта зеленой энергии», - сказал глава азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что важные меморандумы о взаимопонимании и соглашения, подписанные между Азербайджаном и международными энергокомпаниями, позволят Азербайджану производить в общей сложности до 22 ГВт ветровой и солнечной энергии.

Глава государства отметил, что в Азербайджане на суше имеется потенциал 27 ГВт ветровой и солнечной энергии, 10 ГВт ветровой и солнечной энергии - на территориях, освобожденных в ходе Отечественной войны 2020 года, а также 157 ГВт ветровой энергии - в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Отметив, что в целом имеется потенциал почти в 200 ГВт, президент подчеркнул, что Азербайджану необходимо достаточное количество экспортных маршрутов. И реализовывать все эти проекты поэтапно.