Средняя стоимость нефти Urals опустилась ниже $50 за баррель
Средняя стоимость российской нефти Urals за период с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года опустилась ниже $50 за баррель - до $46,82, сообщил российский Минфин.
Средняя стоимость международной эталонной марки Brent в тот же период составляла $81,5 за баррель, то есть разница в цене между Brent и Urals в декабре-январе составила $35, или 43%, отмечает Telegram-канал MMI.
Спред относительно Brent достиг рекордного уровня.
Скидка на Urals достигала $35-40 за баррель в марте 2022 года, вскоре после начала войны в Украине, но затем стала постепенно сокращаться.
Urals сейчас стоит сильно меньше, чем рассчитывали российские власти, когда составляли бюджет страны на 2023 год: они прогнозировали нефть по $70,1 за баррель. $45 - это уже критическая цена для бюджета, отмечают эксперты. Они предупредили, что при такой цене нефти вскоре придется корректировать бюджетное правило. Сейчас оно предполагает, что выпадающие доходы бюджета Минфин компенсирует через продажи юаней из Фонда национального благосостояния. Такими темпами продажи придется приостанавливать уже в 2024 году, считает Telegram-канал MMI.