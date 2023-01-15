Средняя стоимость нефти Urals опустилась ниже $50 за баррель

Средняя стоимость российской нефти Urals за период с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года опустилась ниже $50 за баррель - до $46,82, сообщил российский Минфин.

Средняя стоимость международной эталонной марки Brent в тот же период составляла $81,5 за баррель, то есть разница в цене между Brent и Urals в декабре-январе составила $35, или 43%, отмечает Telegram-канал MMI.

Спред относительно Brent достиг рекордного уровня.

Скидка на Urals достигала $35-40 за баррель в марте 2022 года, вскоре после начала войны в Украине, но затем стала постепенно сокращаться.