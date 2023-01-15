На счету Лоллобриджиды десятки киноработ, но наибольшую известность она получила по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) режиссера Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» (1956) Жана Деланнуа.

Об утрате сообщает газета La Repubblica со ссылкой на близких кинодивы.

Культовая итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни.

Более 30 лет назад актриса перестала активно сниматься и обратилась к фотографии и скульптуре.

Лоллобриджида имеет множество наград и званий. Она удостоена французского ордена Искусств и литературы, ордена Почетного легиона, ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». В 1961 году получила «Золотой глобус».