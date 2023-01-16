14 человек отравились дымом при пожаре в колледже в Гяндже.

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе предварительного расследования выяснилось, что пожар в колледже произошел в результате короткого замыкания в электросети. Состояние пострадавших удовлетворительное и стабильное.

В прокуратуре Гянджи проводится расследование.