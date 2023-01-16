Названа причина пожара в колледже в Гяндже обновлено 21:45
14 человек отравились дымом при пожаре в колледже в Гяндже.
Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе предварительного расследования выяснилось, что пожар в колледже произошел в результате короткого замыкания в электросети. Состояние пострадавших удовлетворительное и стабильное.
В прокуратуре Гянджи проводится расследование.
* * * 16:11
В здании Гянджинского государственного регионального колледжа произошел пожар, сообщили в TƏBİB.
В результате дымом отравились 11 учащихся, 10 из них были госпитализированы в больницу имени Аббаса Саххата, еще один – в больницу имени Зульфугара Мамедова.
Сообщается, что состояние пострадавших стабильное.