Названа причина пожара в колледже в Гяндже обновлено 21:45

14 человек отравились дымом при пожаре в колледже в Гяндже.

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе предварительного расследования выяснилось, что пожар в колледже произошел в результате короткого замыкания в электросети. Состояние пострадавших удовлетворительное и стабильное.

В прокуратуре Гянджи проводится расследование.

* * * 16:11

В здании Гянджинского государственного регионального колледжа произошел пожар, сообщили в TƏBİB.

В результате дымом отравились 11 учащихся, 10 из них были госпитализированы в больницу имени Аббаса Саххата, еще один – в больницу имени Зульфугара Мамедова.

Сообщается, что состояние пострадавших стабильное.