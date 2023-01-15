В Хачмазе сотрудник Государственной дорожной полиции совершил наезд на пешехода.

Пострадавший - мужчина средних лет.

Он был сбит автомобилем марки BMW с государственным регистрационным номером 99-YP-191, которым управлял сотрудник отдела Государственной дорожной полиции города Хачмаз.

Пострадавший доставлен в Республиканскую клиническую больницу имени академика Мирасадуллы Миргасимова в Баку.

Сообщается, что травмы в аварии получил и сотрудник ГДП. Он также госпитализирован.

По факту проводится расследование.