В Хачмазе автомобиль дорожной полиции сбил пешехода ВИДЕО
В Хачмазе сотрудник Государственной дорожной полиции совершил наезд на пешехода.
Пострадавший - мужчина средних лет.
Он был сбит автомобилем марки BMW с государственным регистрационным номером 99-YP-191, которым управлял сотрудник отдела Государственной дорожной полиции города Хачмаз.
Пострадавший доставлен в Республиканскую клиническую больницу имени академика Мирасадуллы Миргасимова в Баку.
Сообщается, что травмы в аварии получил и сотрудник ГДП. Он также госпитализирован.
По факту проводится расследование.