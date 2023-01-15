В Турции застрелили грузинского вора в законе

В Трабзоне, Турция, застрелили 64-летнего вора в законе Реваза Лорткипанидзе, который известен в криминальных кругах как Резо Тбилисский, сообщают российские СМИ.

14 января 2023 года неизвестные застрелили в Трабзоне 64-летнего уроженца Грузии. Мужчина был известным вором в законе Резо Тбилисским. Его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение преступлений.

По предварительным данным, в преступлении подозревают четверых людей, заехавших на территорию Турции из Болгарии. Их задержали по горячим следам сразу после нападения.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.