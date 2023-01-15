Главный омбудсмен Турции о создании гуманитарного коридора в Украине

Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч заявил о продолжающихся усилиях по открытию гуманитарного коридора с целью обмена пленными между Украиной и Россией, сообщает Anadolu.

По его словам, механизм, который необходим для формирования и деятельности гуманитарного коридора, будет регулироваться из Стамбула и на данный момент находится в процессе создания.

Малкоч напомнил, что Аппарат омбудсмена Турции на минувшей неделе организовал в Анкаре встречу свыше 70 омбудсменов из 41 страны мира. В рамках мероприятия состоялись также встречи омбудсменов России и Украины.