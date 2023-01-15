Главный омбудсмен Турции о создании гуманитарного коридора в Украине
Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч заявил о продолжающихся усилиях по открытию гуманитарного коридора с целью обмена пленными между Украиной и Россией, сообщает Anadolu.
По его словам, механизм, который необходим для формирования и деятельности гуманитарного коридора, будет регулироваться из Стамбула и на данный момент находится в процессе создания.
Малкоч напомнил, что Аппарат омбудсмена Турции на минувшей неделе организовал в Анкаре встречу свыше 70 омбудсменов из 41 страны мира. В рамках мероприятия состоялись также встречи омбудсменов России и Украины.
Он отметил, что для формирования гуманитарного коридора в Украине необходима политическая поддержка.
«Мы хотели бы создать гуманитарную платформу, центром которой станет Стамбул. Точнее, с этим предложением обратились около трех месяцев назад в ЮНИСЕФ, а омбудсмены Турции и РФ позитивно восприняли эту идею. Омбудсмены двух стран четырежды встречались в рамках мероприятия при посредничестве Турции и четырежды - по собственной инициативе. Вместе с тем для реализации такой инициативы необходима поддержка политических властей. Омбудсмены не в силах самостоятельно сформировать этот коридор, не имея подобных полномочий», - сказал он.
Малкоч отметил, что дальнейшее решение зависит от воли президентов Турции, РФ и Украины. При этом он сообщил, что в ходе переговоров в Стамбуле посоветовал омбудсменам двух стран согласовать дорожную карту гуманитарного коридора.