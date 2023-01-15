Швеция отказалась расследовать скандальную акцию

Решение прокуратуры может быть обжаловано, в таком случае апелляция будет рассмотрена старшим прокурором, уточнил Эрикссон.

«Поступило дело о клевете, однако я посчитал, что случившееся не может быть признано актом диффамации, поэтому принял решение не начинать предварительное расследование», - заявил прокурор Лукас Эрикссон.

По ее данным, шведская прокуратура не увидела в действиях протестующих ничего противозаконного.

Судебные органы Швеции не будут проводить расследование акции в поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК).

12 января в Стокгольме состоялась акция сторонников запрещенной в Турции и считающейся террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), на которой звучали оскорбительные высказывания в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Тогда же на столбе перед зданием местной ратуши была повешена за ноги кукла, похожая на турецкого лидера. Власти Турции осудили акцию. Посол Швеции в Анкаре был вызван в турецкий МИД, где ему был заявлен протест.

15 января Эрдоган заявил, что для ратификации турецким парламентом членства Швеции и Финляндии в НАТО этим странам необходимо выдать Турции порядка 130 террористов.

Он отметил, что на улицах Стокгольма регулярно проводятся акции сторонников РПК, хотя Турция неоднократно предупреждала власти Швеции о недопустимости этого.