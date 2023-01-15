Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, недавно вступивший на должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посетил поселок Бородянка Бучанского района Киевской области Украины.

«Только что посетили опустошенные районы в Бородянке, разрушения душераздирающие. Российские атаки принесли украинскому народу огромные страдания, и этим действиям нет оправдания. Мои мысли с теми, чьи жизни были сильно разрушены», - написал Османи в Twitter.

Он подчеркнул: «Наш моральный долг - помочь народу Украины восстановить свои громады».

«Мы должны стремиться к прочному миру», - добавил Османи.