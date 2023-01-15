Глава ОБСЕ о Бородянке: Разрушения душераздирающие фото
Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, недавно вступивший на должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посетил поселок Бородянка Бучанского района Киевской области Украины.
«Только что посетили опустошенные районы в Бородянке, разрушения душераздирающие. Российские атаки принесли украинскому народу огромные страдания, и этим действиям нет оправдания. Мои мысли с теми, чьи жизни были сильно разрушены», - написал Османи в Twitter.
Он подчеркнул: «Наш моральный долг - помочь народу Украины восстановить свои громады».
«Мы должны стремиться к прочному миру», - добавил Османи.
Just visited the devastated areas in Borodyanka, the destruction is heartbreaking. These Russian attacks caused immense suffering for the Ukrainian people and there are no excuses for these actions. My thoughts are with those whose lives have been severely disrupted. pic.twitter.com/a9jwuN05Kv— Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023