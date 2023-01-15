Украинские военные утверждают, что продолжают держать оборону Соледара

Украинские подразделения продолжают держать оборону в Соледаре Донецкой области Украины и на подступах к городу.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, на бахмутском направлении произошло 38 боестолкновений.

«Непосредственно Соледар враг обстрелял 134 раза», - сказал Череватый.

Россия утверждает, что Соледар был захвачен еще 13 января, Украина это не подтверждает.