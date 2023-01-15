Украинские военные утверждают, что продолжают держать оборону Соледара
Украинские подразделения продолжают держать оборону в Соледаре Донецкой области Украины и на подступах к городу.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
По его словам, на бахмутском направлении произошло 38 боестолкновений.
«Непосредственно Соледар враг обстрелял 134 раза», - сказал Череватый.
Россия утверждает, что Соледар был захвачен еще 13 января, Украина это не подтверждает.
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