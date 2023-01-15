Суд вынес приговор активисту ПНФА

Суд приговорил Мирзоева к 6 годам лишения свободы.

Джафар Мирзоев, возвращенный 24 ноября 2021 года в Азербайджан из Германии по реадмиссии, был арестован 27 января по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. При задержании оперативниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД у него было обнаружено 12 граммов героина, 4 таблетки, содержащие наркотики. Было возбуждено уголовное дело по статье 234.4.3 (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) УК Азербайджана.