Зеленский: Киев разрабатывает меры противодействия новым ракетным ударам

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил о разработке максимально эффективных мер противодействия новым ракетным ударам России.

«Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию в Донецкой области и на юге. Заслушали информацию о возможных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия», - написал Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, в ходе заседания участники остановились на обеспечении Вооруженных сил Украины боеприпасами и подготовке командиров тактического звена.