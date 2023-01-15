Черногория может отозвать признание Косово

Председатель черногорской Демократической народной партии и один из лидеров Демократического фронта Милан Кнежевич заявил, что если альянс получит большинство в правительстве, он аннулирует признание Черногорией независимости Косово.

9 октября 2008 года Черногория признала независимость Косово. 15 января 2010 года непризнанная республика и Черногория установили официальные дипломатические отношения. В мае 2012 года правительство Черногории приняло решение об открытии посольства в Приштине, которое начало свою работу 30 июля 2013 года.