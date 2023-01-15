Алиев: ОАЭ превратились в одну из самых стабильных и развитых стран мира
Объединенные Арабские Эмираты превратились в одну из самых стабильных, развитых и успешных стран мира. Мы, ваши братья в Азербайджане, очень гордимся тем, что вы делаете.
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на официальном открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби, проведенном в столице ОАЭ, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент выразил благодарность президенту ОАЭ за приглашение.
«Я хотел бы выразить свою благодарность президенту Объединенных Арабских Эмиратов за приглашение принять участие в этом важном собрании. Для меня большая честь выступать перед этой аудиторией. Вчера мы провели прекрасную встречу с господином президентом и еще раз подтвердили стратегическую важность отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном во многих областях», - сказал Алиев.