Алиев: ОАЭ превратились в одну из самых стабильных и развитых стран мира

Объединенные Арабские Эмираты превратились в одну из самых стабильных, развитых и успешных стран мира. Мы, ваши братья в Азербайджане, очень гордимся тем, что вы делаете.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на официальном открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби, проведенном в столице ОАЭ, сообщает официальный сайт главы государства.