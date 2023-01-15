Премьер Польши призвал Германию предоставить Украине все виды оружия

«Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне, поэтому сегодня нет причин блокировать поддержку Киева и откладывать дела на неопределенный срок. Я призываю правительство Германии действовать решительно, поставляя Украине все виды оружия», - сообщает канцелярия премьер-министра Польши в Twitter.

Он также заявил, что 30 лет либерального мира оказались тремя десятилетиями иллюзии, и Западная Европа слишком легко поверила, что «российского медведя можно приручить».

«Иметь дело с Россией - все равно, что заключать договор с дьяволом. Это стало петлей на шее стран, зависящих от российского газа. То, что для Запада было всего лишь вопросом неудачных деловых интересов, стало вопросом жизни и смерти для таких стран, как Украина и Польша», - сказал он.