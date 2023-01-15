В Украине назвали военных, причастных к ракетному удару по Днепру

«Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно, чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает «пуск», кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет расплаты. И она обязательно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов и с каждым днем войны расширяет и дополняет его», – сообщает украинская спецслужба в Telegram-канале со ссылкой на руководителя СБУ Василия Малюка.

Служба безопасности Украины (СБУ) установила личности российских военных, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января, сообщает СБУ.

В сообщении указывается, что по фактам очередного военного преступления РФ следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки РФ.

«Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих России, среди которых: командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич (21.06.1971); командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич (8.02.1987); начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков (1.09.1978); штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич (7.06.1982); штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар (3.07.1985); инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений (16.06.1980)», - информируют в СБУ.

Кроме того, как подчеркивается в сообщении, в результате осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой российские ВС ударили по жилому дому.

После проведения соответствующих экспертиз военные будут поставлены в известность о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины.

В спецслужбе напоминают, что в результате ракетного удара по многоэтажному дому в Днепре подтверждена гибель 40 человек, среди них - три ребенка.

Травмированы 75 пострадавших, среди них 14 детей.

В доме полностью разрушено 72 квартиры, повреждено 236, также уничтожено 25 автомобилей.