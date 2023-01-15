Михалкова перевели в палату
Российского режиссера Никиту Михалкова перевели из реанимации в обычную палату. Состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает Telegram-канал Mash.
Самочувствие 77-летнего режиссера улучшилось благодаря лечению, температура и давление нормализовались. Поэтому врачи решили, что ему можно продолжить восстанавливаться в отделении ревматологии. Правда, жесткое дыхание и кашель сохраняются - поражены все отделы легких, отмечается в посте.
Михалков заболел в начале января. У него выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию и перевезли из московской больницы №67 в специализированную ковидную в тяжелом состоянии. Оно ухудшалось на фоне хронических болезней.