Михалкова перевели в палату

Российского режиссера Никиту Михалкова перевели из реанимации в обычную палату. Состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает Telegram-канал Mash.

Самочувствие 77-летнего режиссера улучшилось благодаря лечению, температура и давление нормализовались. Поэтому врачи решили, что ему можно продолжить восстанавливаться в отделении ревматологии. Правда, жесткое дыхание и кашель сохраняются - поражены все отделы легких, отмечается в посте.