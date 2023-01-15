Путин пожаловался Эрдогану на Украину

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых они обсудили обмен пленными с Украиной и создание в Турции регионального газового хаба, сообщает Кремль.

«С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов — взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового хаба»,— сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора стороны также обсудили ситуацию в Украине. Речь шла в том числе об обмене пленными, в первую очередь ранеными. Вместе с тем Владимир Путин осудил «деструктивную линию» украинских властей, затронув тему наращивания западных поставок вооружения и военной техники Киеву. Также российский президент назвал лицемерием отказ Украины от Рождественского перемирия. «Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества», — сказано в сообщении.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили реализацию зерновой сделки и нормализацию турецко-сирийских отношений. Так, главы государств рассмотрели инициативу турецкой стороны о запуске консультаций с участием представителей России, Турции и Сирии.