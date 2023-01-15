Гиркин: России в войне с Украиной не победить

Кремль до сих пор планируют усадить Виктора Медведчука на «украинский престол», сказал бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин), комментируя статью Медведчука, в которой бывший лидер ныне запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» обвиняет в развязывании войны Запад и украинские власти, фактически встает на сторону России в конфликте.

По словам Гиркина, идея Медведчука «создать политическое движение» из тех, кто «не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок» в принципе невозможна. Он считает, что с нынешней командой Владимира Путина, которая состоит из Медведчука, Валерия Герасимова и Сергея Шойгу, РФ в войне с Украиной не победить.

Комментируя ход войны, Гиркин заявил, что развитие боевых действий не предвещает России и ее властям ничего хорошего. «Эти «не про побеждать», эти могут только все прогадить даже в самой благоприятной ситуации. А у нас проблема в том, что ситуация очень далека от благоприятной, скорее, строго наоборот. Хотел бы ошибиться», - заявил он.