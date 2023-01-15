Украинские депутаты взялись за Арестовича

По словам депутата Алексея Гончаренко, уже направлено депутатское обращение к председателю Службы безопасности Украины.

"Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП. Потому что выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за нашей ПВО - то, что соответствует критериям государственной измены", - отметил Гончаренко.

14 января российская ракета попала в многоэтажный дом в Днепре, где проживали более 1,1 тыс. человек. Взрывом полностью уничтожена одна из секций дома. В тот же день советник ОП Алексей Арестович заявил, что ракета, которая попала в дом, якобы была сбита противовоздушной обороной Украины. Впоследствии в украинских Воздушных силах опровергли это заявление, отметив, что Украина не может сбивать ракеты такого типа. В результате обстрела по состоянию на 16 января подтверждена гибель 40 человек, среди них трое детей, травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей. В многоэтажке полностью разрушено 72 квартиры.