Вахтанг Кикабидзе в последнем интервью о Путине и войне в Украине

В частности, певец заявил, что единственный шанс выжить для президента РФ - сесть за стол переговоров с президентом Украины.

«Он [Путин] погубил свою Родину, погубил однозначно. Таких санкций ни у кого не было — и дай бог, чтобы это было в последний раз... Изначально ему сказали, что [россияне] войдут в Украину и их встретят флагами в Харькове... И вдруг он понял, что они этого не хотят... Если Зеленский и Украина согласятся на переговоры — это может его [Путина] спасти от смерти. Если он умный человек... он должен попросить [начать] переговоры, пожать руку Зеленскому и уйти домой. Это оценит вся Россия», - заявил он.

Говоря о войне в Украине, Кикабидзе сказал: «То, что происходит, — это мерзопакостно. Это вторжение. То, что там эти мальчики необученные творили. Что будет завтра, мы не знаем. Путин не может вернуться домой проигравшим. Я думаю, что он, наверное, двинется на Кавказ якобы успокаивать эти две страны (Армению и Азербайджан). Вот тогда вот этого всего, что нам нравится сейчас здесь [на Кавказе], не будет уже, потому что он пойдет на Грузию. Это однозначно. Ну, победителем он не выйдет, это точно. Потому что уже много городов освободили, там реют украинские флаги. Они не отдадут свою землю на растерзание».