Переговоры Лаврова с Абдоллахианом перенесли

Запланированные на 17 января переговоры министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Хоссейна Амира-Абдоллахиана перенесены на более поздний срок. Об этом сообщили в российском МИД.

Причина не уточняется. Решение принято по договоренности обеих сторон, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Изначально переговоры Лаврова и Абдоллахиана были назначены на 17 января в Москве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что российская и иранская стороны намерены обсудить процесс восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), а также затронуть вопросы международной и региональной повестки, включая обстановку в Сирии, Афганистане, на Южном Кавказе и каспийскую проблематику.