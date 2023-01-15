В Украине рассказали о ситуации в Соледаре

По состоянию на 16 января в Соледаре в Донецкой области продолжаются бои, город не оккупирован российскими войсками, заявил спикер Восточной группировки войск ВС Украины Сергей Череватый, слова которого приводят украинские СМИ.

"Статус (Соледара) не российский. Наши подразделения бьются, наносят постоянные потери врагу и пытаются каждые сутки показать, что этот город на сдается врагу. Наши Вооруженные силы делают все, чтобы он (россияне) платил невероятную цену за каждый метр, по которому пытается двигаться", - говорит Череватый.

Он указал, что основными заданиями украинских войск в Бахмуте и Соледаре остаются препятствование продвижению российских военных и выходу на оперативное пространство.

Ранее британская разведка отмечала, что ВСУ почти наверняка сохраняют позиции в Соледаре, несмотря на неоднократные заявления российской стороны о взятии города.