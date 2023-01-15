Фархад Мамедов, Ага Гасымлы 20:31

Командир воюющей на Донбассе украинской бригады, известный в соцсетях под ником Мадьяр, сообщил, что ВСУ покинули Соледар. Этот маленький городок Донецкой области был стерт с лица земли в результате многомесячных боев, и теперь новая линия фронта проходит за его пределами. Президент России Владимир Путин уже заявил, что «в ходе военных действий в Украине наступил перелом». Вероятно, он имел в виду как раз захват данного населенного пункта.

Однако в конце дня в Генштабе ВСУ прокомментировали сообщение Мадьяра, заявив, что отступление украинских войск – это «не подтвержденная официальными источниками информация». В Генштабе также добавили, что только они могут раскрывать сведения о ходе боевых действий, другие варианты недопустимы и могут повлиять на оперативную обстановку. В информации Генштаба подчеркивается, что украинские бойцы продолжают сражаться за Соледар, а враг несет большие потери. Украинский военный эксперт Олег Жданов тоже говорит, что не может подтвердить потерю Соледара. По его словам, российские оккупанты достигли своего «потолка» в битве за город. На этом их успехи закончились. «ВСУ продолжают вести на окраине города оборонительные бои, а враг перебрасывает в город дополнительные силы. Дальше на западной окраине Соледара идут природные преграды, водный канал. Более того, украинские защитники успели там создать неприступную линию обороны», - сказал он. Мнение Жданова подтвердили и русские военкоры. Они признали тот факт, что на западе Соледара ВСУ полностью контролируют весь участок за рекой. Подойти к нему невозможно, так как украинские военные отлично пристрелялись к врагу. Потери в рядах «вагнеровцев» очень большие, а замены пока нет. Пригожин бросил все силы на захват Соледара, не считаясь с потерями, а в интервью постоянно заявлял о том, что решающую роль в штурме города играют именно его наемники, а не российские солдаты.

Таким образом, хотя украинская армия и отошла от Соледара, россияне не смогли полностью укрепиться в этом маленьком городке. Но поскольку основная дорога на Бахмут – еще один стертый с лица земли украинский город – проходит через Соледар, продвижение россиян в этом направлении усложняет ситуацию. Если последним удастся развить атаку, то украинской армии придется отойти из Бахмута, чтобы не попасть в полное окружение. Газета Washington Post пишет, что в настоящее время перед украинской армией в Бахмуте встала дилемма: мобилизовать дополнительные силы и технику для удержания этого города или отойти из Бахмута и использовать резервные силы для решающего удара в другом направлении. Журналисты отмечают, что Бахмут не имеет большого стратегического значения в этой войне, однако этот город символичен для обеих сторон. Если российской армии удастся занять Бахмут сразу после Соледара, то у Кремля появятся основания для новых пропагандистских заявлений о том, что «спецоперация идет по плану». В то же время, это подтолкнет россиян к новому наступлению в направлении Запорожья. А украинская армия, проведя несколько успешных контрнаступательных операций и оттеснив россиян на левый берег Днепра, не хочет подрывать боевой дух граждан, отдавая сразу два населенных пункта на Донбассе. «Ближайшие два-три дня боев за Соледар, в ходе которых российская армия понесла колоссальные потери, будут критическими», - отметил в беседе с haqqin.az украинский военный эксперт Павел Нарожный, комментируя ситуацию на востоке страны.

«В Соледаре идут бои, буквально, за каждый дом и улицу, - рассказал Нарожный. – За наступающими зэками стоят люди с пулеметами наперевес. При первой же попытке отступить зэков ждет пуля от своих конвоиров…». По данным Министерства обороны Украины, ежедневно под Бахмутом погибали до 500 россиян. «Как и во времена Второй мировой войны, когда советские генералы заваливали вражеские окопы телами солдат, российская артиллерия и танки, практически, бездействуют. По сути, россияне ведут бои одной пехотой, - утверждает Павел Нарожный. - А с украинской стороны активно работает высокоточная немецкая артиллерия PzH 2000, французские 155-мм самоходные артустановки Caesar и другие виды оружия». По словам украинского эксперта, подразделения ВСУ атакуют врага с хорошо защищенных оборонительных позиций, за бетонированными укреплениями. Танков с украинской стороны нет, поскольку местность вокруг заболоченная, земля превратилась в сплошное месиво, в котором вязнет не только колесная, но и гусеничная техника. Для подкрепления командование ВСУ перебросило в Соледар из других частей фронта несколько боеспособных, хорошо вооруженных и мотивированных штурмовых подразделений и усилило артиллерийский огонь. «В данное время украинская артиллерия методично уничтожает все, что есть на российской стороне, - отмечает эксперт. - Задача - перемолоть как можно больше рвущихся в атаку «вагнеровцев». В ближайшие 2-3 дня станет ясно, насколько реально выполнение этой задачи. Пока установить полный контроль над городом не смогла ни одна из сторон. Соледар – это серая зона, в которой нет конкретной линии соприкосновения. Бои идут в черте города. Скажем, россияне занимают какое-то здание, а через некоторое время артиллерия ВСУ сносит его огнем вместе с «вагнеровцами». Эксперт называет «заблуждением» уверенность российского командования, считающего, что взятие Соледара обеспечит ему контроль над Бахмутом и выход на Краматорск. И указывает, что за Соледаром и Бахмутом расположено еще пять-шесть хорошо укрепленных линий обороны ВСУ.

«То, что Пригожин поспешил объявить о захвате Соледара, - результат конкуренции между ЧВК «Вагнер» и Герасимовым, Суровикиным, другими генералами Министерства обороны, которые не могут представить Путину какие-то реальные успехи на поле боя, - считает Павел Нарожный. – В отличие от Пригожина, который гонит зэков под пули, как скот на убой, армейские генералы не могут отправлять на верную смерть частично мобилизованных, ведь информация об этом может просочиться в СМИ и социальные сети…». По мнению Нарожного, России не удается победить Украину даже ценой колоссальных потерь на поле боя. «Ни в Херсоне, ни в Изюме, ни в других городах украинская армия никогда не атаковала россиян в лобовую, она освобождала территории, вынуждая противника отступать, – говорит эксперт. - Украинская армия использует тактику перехода в наступление от обороны, когда вначале дальнобойная артиллерия наносит врагу максимальный ущерб, и только потом пехота заходит уже на, практически, пустые территории. Важный момент этой тактики - использование Киевом более точного и дальнобойного оружия, нежели российское. Это ЗРК Himars, 155-мм гаубицы M-777, САУ PzH 2000 и др…».