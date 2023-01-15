Вахтанг Кикабидзе в последнем интервью о Саакашвили и Зеленском

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе, который скончался 15 января в возрасте 84 лет, незадолго до смерти дал интервью российской журналистке Ксении Собчак, в котором рассказал о своей последней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и как просит его за отбывающего в настоящее время тюремный срок экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Последний раз я к нему (Владимиру Зеленскому) приезжал из-за Саакашвили. Мы встретились, я сказал, что «он же ваш гражданин, заберите его отсюда...», - рассказал Кикабидзе.

Певец в разговоре с президентом Украины сказал, что «сейчас он [Саакашвили] очень болеет, была комиссия; они написали, что его надо перевезти в Европу, где могут немного подлечить, на ноги поставить. Зеленский сказал: «Я все сделаю». На третий день [после встречи с ним] приехала эта женщина. Ничего не получилось. После нее уже приезжали разные депутаты, много народу было, ни в какую... Что будет, никто не знает».

Что касается самого президента Украины, то легендарный певец отметил, что «он очень хороший президент, образованный, молодой, смелый. Это очень важно в этой ситуации, и я желаю ему только победы».