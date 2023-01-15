Садись, Армения, опять двойка - теперь по статистике

В публикации указывается, что невовлеченность Армении в региональную систему разделения труда, отсутствие выхода к узловым транспортным хабам и источникам доступной энергии из-за нежелания нормализации дипломатических и торгово-экономических связей с Турцией и Азербайджаном уже многие десятилетия оборачиваются ущербным состоянием экономики Армении. Отсутствие реальных результатов в правительстве армянские СМИ и соцсети пытаются компенсировать подтасовкой статистики и различными уловками.

Несмотря на все попытки реанимировать постпандемическую экономику Армении, потерпевшей в 2020 году сокрушительное военное поражение, правительству «реформаторов» не удалось преодолеть застарелые барьеры, уже три десятка лет мешающие стране полноценно интегрироваться в хозяйственное и инфраструктурное пространство региона. Об этом говорится в аналитической статье, опубликованной агентством Report.

К очередной попытке подмены фактов прибегли сегодня некоторые армянские интернет-ресурсы, сравнив статистику по налоговым поступлениям Азербайджана с бюджетными доходами Армении, пишут авторы статьи.

Армянские СМИ сослались на опубликованную сегодня в Азербайджане информацию о возросшей динамике налоговых поступлений в госбюджет. В 2022 году налоговые поступления в госбюджет Азербайджана превысили 15,541 млрд манатов ($9,142 млрд), в том числе по ненефтяному сектору поступления увеличились на 27,9%, составив почти 8,135 млрд манатов, или $4,785 млрд, напоминает Report. Основываясь на этих данных, армянские источники сделали вывод, что не обладающая нефтедолларами Армения, доходы бюджета которой в минувшем году составили чуть более $4,901 млрд, превысили ненефтяные доходы азербайджанского бюджета.

В Азербайджане уже привыкли к постоянным искажениям информации армянскими СМИ, к некорректному сравнению статистических данных, указывается в публикации.

Только по предварительным оперативным данным Министерства финансов Азербайджана, общие доходы госбюджета страны в 2022 году составили 30,660 млрд, или $18,035 млрд, в том числе ненефтегазовые доходы бюджета составили 15,279 млрд манатов, или $8,987 млрд долларов США. Ведь в ненефтяные доходы азербайджанского бюджета включается не только налоговая составляющая, но и поступления по линии Госкомтаможни, других госорганов. Что касается доли поступлений по линии Государственной налоговой службы по ненефтяному сектору, то она составляет 53,2% от общих ненефтегазовых доходов бюджета, а именно чуть более $4,785 млрд.

Авторы материала сравнивают: все доходы госбюджета Армении в 2022 году составили $4,901 млрд, таким образом, только ненефтегазовые доходы бюджета Азербайджана превышают все доходы бюджета Армении в 1,8 раза,

Армянские СМИ некорректно сравнили все доходы бюджета Армении с несырьевыми налоговыми поступлениями в бюджет Азербайджана, возможно, умышленно скрыв, что, кроме налоговых поступлений, ненефтяные доходы бюджета Азербайджана имеют и другие источники поступлений. Никто из армянских журналистов даже не проанализировал простые цифры. Видимо, врать своему населению стало для них хорошим тоном, отмечает издание.

Армения, страна, десятилетиями живущая за счет подачек диаспоры и России, пытается «доказать», какой развитой является. Так почему же, будучи такой развитой, за все эти годы она осталась за бортом крупнейших региональных проектов? Крупные компании приходили в Баку, однако ни разу не приходилось видеть, чтобы узловым центром какой-то компании был Ереван, указывается в статье.

Армения постоянно вымаливает у Запада и тех же США побольше дотаций в бюджет. Баку же никогда ничего не просит, поскольку Азербайджан давно превратился для международных организаций в страну с высоким средним доходом. Азербайджан неоднократно становился лидером по развитию в мировых рейтингах. Чего же добилась Армения? Ничего. Никогда не приходилось слышать, чтобы Армения когда-либо выбилась в лидеры, говорится в статье.