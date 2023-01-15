Около 11 тысяч российских военных находятся в Беларуси

В Беларуси сейчас находятся около 11 тысяч российских военных, при этом идет их ротация, и увеличения группировки вблизи украинской границы не наблюдается, сказал в понедельник, 16 января, глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

"На сегодня мы не фиксируем увеличения группировок российских и белорусских войск в непосредственной близости от нашей границы. На сегодня количество войск РФ на территории РБ составляет порядка 11 тысяч военнослужащих. При этом эта цифра ежедневно меняется, так как сейчас идет ротация подразделений РФ...", - цитируют украинские СМИ главу Госпогранслужбы Украины.

Дейнеко заверил, что украинские военные и пограничники продолжают укреплять границу с Беларусью, не прекращая работы ни на минуту.