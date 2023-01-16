Сотрудники аппарата омбудсмена встретились с Тофиком Ягублу, сообщили в аппарате омбудсмена Азербайджана.

В сообщении говорится, что члены Национальной превентивной группы провели мониторинги условий и обращения с содержащимися в местах заключения лицами.

В ходе мониторингов состоялась встреча с Тофиком Ягублу сначала в центре содержания находящихся под административным арестом лиц, а 16 января - в Бинагадинском медицинском центре, куда он был переведен в связи с отказом от приема пищи. Было изучено состояние его здоровья, обеспечение прав. На встречах, проведенных в конфиденциальном порядке, также присутствовали психолог и врач НПГ. Было отмечено, что состояние здоровья Ягублу находится под контролем врача.