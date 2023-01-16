Российские адвокаты написали открытое письмо Путину

Российские адвокаты обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить «издевательства» над оппозиционером Алексеем Навальным. Они назвали условия его содержания пыточными, пишут телеграм-каналы со ссылкой на адвоката Виктора Дроздова.

«Сегодня мы не можем и не имеем права спокойно смотреть на нарушения конституционных прав и умаление человеческого достоинства нашего коллеги, лишенного статуса адвоката в связи с его уголовным преследованием на фоне его активной политической деятельности в России», — говорится в обращении.

Адвокаты напомнили, что по Конституции РФ никто не должен подвергаться пыткам и насилию. Внешний вид Навального свидетельствует о содержании его в нечеловеческих условиях, считают они.

Авторы заявления считают «пыточным» десятикратное помещение Навального в штрафной изолятор, так как это «создает прямую угрозу его жизни». Адвокаты также потребовали допустить к политику гражданских врачей. Юристы высказали убеждение, что при наличии показаний Навальный должен быть госпитализирован в больницу.

Ранее с аналогичным открытым обращением к президенту РФ выступили российские медики.