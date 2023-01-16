В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу Уммана Алиева, его брата Ильгара Алиева, Натика Нуриева, Парвина Юсифова, Алекпера Нуриева, Эльнура Эльдарова и Сахили Абушевой, обвиняемых в шантаже старшего помощника прокурора Апшеронского района Тариэля Гурбанова.

Как сообщает haqqın.az, на состоявшемся на прошлой неделе заседании суда выступил представитель Тариэля Гурбанова - Адам Мамедов. Он сообщил, что у Гурбанова нет никаких претензий к обвиняемым. И добавил, что сам Гурбанов не может явиться в суд по состоянию здоровья, он попросил огласить его показания следствию.

Следствию пострадавший рассказал, что на протяжении нескольких лет регулярно посещал Hamam Palace в бакинском поселке Бакиханов. Здесь работал Умман Алиев. При каждом своем посещении бани Гурбанов давал Умману Алиеву и другим работникам около 10-20 манатов. Однако спустя некоторое время У.Алиев начал шантажировать Гурбанова, угрожая распространить обнаженные фото последнего, сделанные в вышеупомянутой бане. Сначала мошенник «выбил» у помпрокурора почти 10 тысяч манатов на якобы лечение. Гурбанов указал, что всего передал У.Алиеву 31 тысячу манатов, чтобы тот не распространил его фотографии бани.

Однако и этих денег Умману Алиеву не хватило, и в феврале 2022 года он потребовал еще 20 тысяч манатов. Гурбанову вся эта ситуация надоела, и он обратился в СГБ.

Помимо Уммана Алиева прокурора шантажировала и сообщница мошенника. Она требовала с него 4 тысячи манатов, также угрожая в случае отказа распространить его фотографии. К Гурбанову женщина обращалась посредством голосовых сообщений.

Судебный процесс продолжается.