Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут сто единиц бронетехники, включая бронетранспортеры Bulldog и танки Challenger 2. Об этом пишет The Guardian.

"Еще 100 бронированных транспортных средств будут отправлены в Украину, включая бронетранспортеры Bulldog", - заявил Уоллес, выступая в Палате общин с заявлением об Украине.

Кроме того, в новый пакет войдут танки Challenger 2 с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами и восемь орудий AS90, количество которых далее будет увеличено.

В списке также 100 тысяч артиллерийских снарядов, 100 усовершенствованных ракет, десятки беспилотников для усиления артиллерии, запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.