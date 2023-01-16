Разведка Украины: Путин дал задание Герасимову

Перед новым командующим группировкой российских войск в Украине Валерием Герасимовым стоит цель до марта захватить Донбасс и формировать определенную зону безопасности. Об этом 16 января украинским СМИ сказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, “...мы можем говорить о приоритетном для россиян направлении — это Донбасс. И очередные сроки, которые он (президент РФ - ред.) определяет уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины, — это цель захвата Донбасса и формирования определенной зоны безопасности, ну, уже до марта".

Юсов также подтвердил, что украинская разведка располагает информацией о признаках подготовки российской армией наступления на Запорожском направлении.