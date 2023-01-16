Президент Армении заявил, что Ереван не дождался помощи от России

Россия и государства – члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сентябре 2022 года после боестолкновений между ВС Армении и Азербайджана «должны были оказать Армении военную помощь, также в стране ожидали политических заявлений, но ни того, ни другого пока не произошло», заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в Таллине на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом. Его слова приводит Интерфакс.

"Армяно-российские отношения находятся на стратегическом уровне, и Россия является гарантом безопасности Армении, но, к сожалению, в последнее время у нас возникли проблемы, особенно после событий 13 сентября...", - сказал президент Армении.

По словам Хачатуряна, Ереван также ожидал и политических заявлений, однако "ни того, ни другого до сих пор не произошло. Конечно, справедливости ради следует отметить, что в переговорах о прекращении боевых действий участвовала и Россия, но госсекретарь США Блинкен, президент Франции Макрон и глава парламента Евросоюза Шарль Мишель также принимали в них активное участие".

Отвечая на вопрос о ситуации на Лачинской дороге, президент Армении заметил, что "российская сторона не хочет применять силу, они пытаются решить вопрос путем переговоров".